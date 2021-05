Se billedserie Holbæk tabte for anden gang i træk i serie 1, da B73 onsdag var på besøg. Foto: Jørgen Jørgensen

Holbæk smider forspring i serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 05. maj 2021 kl. 21:43 Af Brian Jensen

Holbæks serie 1-mandskab har sat et forspring på syv point over styr og blev onsdag aften for anden gang i træk besejret. Denne gang var det gæsterne fra B73 Slagelse, der rejste hjem med en sejr på 3-2 - efter at have scoret sejrsmålet i tillægstiden.

Holbæk lagde ellers mere end fornuftigt ud og bragte sig foran med 2-0 i kampens første fjerdedel. Alain Lokolola headede værterne i front, inden Jon Bach Andersen øgede til 2-0.

Et straffespark, begået af Frederik Nymark, gav B73 chancen for at reducere inden anden halvleg, og den chance udnyttede Nidal Freije. Efter pausen udlignede Bo Hansen, og så var der ellers stillingskrig i resten af anden halvleg. Det førte til målchancer i begge ender, og i kampens sidste 10 minutter havde holbækkerne adskillige store muligheder.

Men B73-spillerne kunne le sidst, efter at Enes Hidiroglu udnyttede en misforståelse mellem to Holbæk-forsvarere og scorede i tomt net i kampens tillægstid.

- Jeg synes egentlig at vi spiller godt i de første 20 minutter, så falder vi ud af kampen og giver dem mål på individuelle fejl, som man ikke bør lave på det her niveau. Vi kunne vælge at gå efter 2-2 eller at gå efter sejren, vi vælger det sidste. Det valg traf jeg, men på dagen gav det ikke gevinst, lød det fra Holbæk-træner Jesper Olsen, der for første gang - i denne - stod i spidsen for Holbæks andethold.

Holbæks nederlag betyder, at Herfølge torsdag med en sejr over Avarta kan overtage førstepladsen.