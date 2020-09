Holbæk smed sejren på gulvet

Holbæk sikrede sig lørdag sæsonens første point i fodboldens 2. division. Men det uafgjorte resultat på udebane føltes mere som et nederlag, end et vundet point for gæsterne, der i tillægstiden måtte se hjemmeholdet udligne til 2-2 direkte på hjørnespark.