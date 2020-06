Holbæks træner Lars Feist er tilfreds med programmet for nedrykningsspillet i 2. division.

Holbæk slipper med en tur til Jylland

Lokalsport Nordvestnyt - 03. juni 2020 kl. 14:28 Af Christian Dahl

Holbæk B&I skal kun en enkelt gang til Jylland, når nedrykningsspillet i 2. division i fodbold bliver spillet.

Formelt mangler regeringen stadig at give grønt lys til fodboldkampe, men det forventes, at turneringen kan gå i gang i weekenden den 13.-14. juni.

Klubberne har fået kampprogrammet, men fristen for at komme med ændringer er først onsdag, så der er stadig en lille risiko for ændringer.

- Umiddelbart ser det fint ud. Man kunne frygte mange scenarier med to udekampe i de to sidste, eller at skulle to gange til Jylland eller at skulle på langtur en onsdag aften, men vi slipper for det hele, siger Holbæks træner Lars Feist.

Åbner mod top og bund Holbæk åbner nedrykningsspillet med to hjemmekampe mod jyske hold. Søndag den 14. juni møder Holbæk det på papiret stærkeste hold i nedrykningsspillet, når VSK Århus med 23 point kommer på besøg. Lørdagen efter er det til gengæld bundproppen Vejgaard med 11 point inden nedrykningsspillets start, der kommer på besøg.

Holbæks program 14/6 15.00: Holbæk-VSK

20/6 15.00: Holbæk-Vejgaard

24/6 19.00: Næsby-Holbæk

27/6 15.00: Dalum-Holbæk

1/7 19.00: Holbæk-FC Sydvest

4/7 15.00: Ringkøbing-Holbæk De sidste to uger er der kamp både onsdag og lørdag. Holbæk får både en ude- og en hjemmekamp på en onsdag. Den 24. skal holdet til Fyn for at møde Dalum, mens FC Sydvest 05 Tønder den 1. juli kommer til Holbæk.

Desuden skal Holbæk ude møde Dalum den 27. juni og i sidste runde Ringkøbing på udebane lørdag den 4. juli.

De to nederste hold rykker ned i danmarksserien. Inden nedrykningsspillets start er det Vejgaard og Skovshoved. Holbæk er femtesidst med et hul på fem point ned til nedrykningspladserne.