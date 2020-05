Holbæk og Slagelse kæmper begge for at undgå nedrykning fra 2. division. Holbæk støtter et forslag fra B93, der vil skære antallet af nedrykkere ned fra fem til to. Foto: Jens Wollesen SJ-MEDIER

Holbæk skriver under på forslag om kun to nedrykkere

Lokalsport Nordvestnyt - 27. maj 2020 kl. 13:47 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Turneringen i 2. division i fodbold går formodentlig i gang i begyndelsen af juni. Men det kan være med anden struktur, end Divisionsforeningen hidtil har lagt op til. B93 er kommet med et forslag til en ny struktur. Mindst 18 af de 24 klubber i 2. division skal skrive under på forslaget inden klokken 18 onsdag den 27. maj, hvis forslaget skal sendes til godkendelse i DBU og Divisionsforenignen.Og Holbæk er blandt støtterne. - Jeg har skrevet under på dokumentet, fortæller Holbæk B&I's formand Kim Stroustrup.

19 bakker op Tirsdag diskuterede de 24 klubber forslaget, og ifølge Jakob Andersen, der var Holbæks repræsentant, var der tilslutning fra 19 af klubberne. Hvis de 19 klubber også skriver under, vil forslaget blive sendt videre til behandling. Der er ingen, der vil afsløre de nærmere detaljer i B93-forslaget på nuværende tidspunkt. Men det ligger klart, at det indebærer færre nedrykker fra 2. division end de påtænkte fem nedrykkere.

Minimere skaden Denne sæson er i forvejen en overgangssæson på grund af ændringerne i Superligaens struktur, hvor der fremover skal være 12 hold i stedet for 14. - B93 har så foreslået, at næste sæson bliver overgangssæson i stedet for denne, og at vi prøver at minimere skadesvirkningerne i indeværende sæson fra coronaen i stedet, førtæller Jakob Andersen. Han mener, at Holbæk er et af de hold, der vil lide størst skade, hvis Divisionsforeningens plan om at fastfryse stillingen i grundspillet og gå direkte til et slutspil med kun seks kampe. - I de sidste fem kampe manglede vi at møde fire bundhold, og vi havde mødt Helsingør to gange. Vi kunne have haft en del flere point, hvis vi havde spillet færdig. Men man kan jo ikke vide det, siger Jakob Andersen.

Kun to nedrykkere Holbæk ligger inden slutspillet samlet femtesidst, og ville altså rykke ned, hvis den nuværende stilling blev fastfrosset. Men både Holbæk ofg de øvrige bundhold vil have bedre chancer for at klare sig, hvis B93-forslaget bliver vedtaget. - Det handler om at lave minimal skade i år og så acceptere, at strukturændringerne først er fuldt implementeret i 2022. Det, synes vi, er en god ide. Der skal kun være to nedrykkere i år. Så vil dem helt nederst stadig have noget at spille for. De to nederste hold vil stadig have en chance, og alle bundhold vil stadig have en chance, siger Jakob Andersen.

Rører ikke ved andre rækker Forslaget fra B93 påvirker ikke antallet af oprykkere fra danmarksserien eller antallet af nedrykkere fra Nordic Bet Ligaen, ligesom antallet af oprykkere fra 2. division er det samme. Det betyder, at der vil være ekstraordinært mange hold i 2. division i den kommende sæson, som derfor får ekstra mange nedrykkere. Hvis mindst 18 af de 24 klubber i 2. division skriver under på forslaget, skal Divisionsforeningen og DBU også godkende det, inden 2. division genoptages. - Jeg har svært ved at forestille mig, at DBU vil sige nej, eller at Divisionsforeningen vil sige ned, hvis tre fjerdedele af klubberne støtter forslaget, og det ikke påvirker de andre rækker, siger Jakob Andersen.