Holbæk skal spille frigjort i Århus

Lokalsport - 27. marts 2021

Efter to pointløse opgør i fodboldens 2. division står Holbæk Bold- & Idrætsforening lørdag over for Aarhus Fremad på udebane. Og for tredje gang i 2021 står nordvestsjællænderne over for et hold fra top 6 - og dermed på papiret en svær opgave.

Aarhus Fremad har inden mødet med Holbæk spillet 1-1 i begge deres forårsopgør. Og selv hvis det ender med endnu et Holbæk-nederlag, så vil cheftræner Lars Feist ikke lade sig presse af nedrykningssnak.

- Der er 11 kampe endnu. Vi er startet med at møde tre top 6-hold, så vi vidste at vi havde en svær start. Vi havde håbet at kunne tage tre point mod VSK Århus, det er altid bedre at få point. Men det er ikke sådan, at hvis vi taber, så kigger jeg på tabellen og tænker »uha, nu rykker vi ned«. Det bliver også vores tur til at møde vores direkte modstandere. Det står og falder ikke med, at vi vinder, det vil vi selvfølgelig gerne, men så skal vi selvfølgelig efterfølgende have point ind på kontoen, siger træneren for Holbæk, der ligger tredjesidst, seks point foran Sfb-Oure og er henholdsvis et og tre point efter Næsby og FC Sydvest 05 Tønder.

Risikerer våd klud Lige så stor værdi som point har det - for Lars Feist - hvordan holdet optræder og agerer under kampene.

- Vi har snakket om at turde at spille, for spillerne har nok været mere presset end vi troede. Så mere fokus på en god præstation end at nu skal vi have tre point. Det vil vi allesammen gerne have. Men vi skal derhen, at hvis vi ikke får tre point, så har modstanderne altså virkelig spillet godt. Og vi må erkende, at det ikke var tilfældet mod VSK Århus, siger Holbæk-træneren, med henvisning til sidste lørdags nederlag på 0-2 i Holbæk Sportsby.

- Vi var så tynget, og vi skal tilbage til at spille frigjort. Hvis det eneste succeskriterium er tre point, så risikerer man at få en våd klud i ansigtet. Det handler meget om at få spillerne til at slappe af, siger Feist, der udmærket er klar over den overhængende fare.

- Der er jo det ubehag, at hvis vi ikke vinder nogle af de næste 11 kampe, så risikerer vi nedrykning. Det ubehag er der fem-seks hold, der har. Vi kan ikke fjerne det ubehag, det er der jo. Men vi er nødt til at agere og handle, og det gjorde vi ikke mod VSK Århus. Og så har vi måske også arbejdet med en plan b, det kunne man godt tænke sig, lyder det fra træneren.

Afbud fra målmand Holbæk må undvære førstemålmanden Frederik Hansen, der er politibetjent og ikke har mulighed for at deltage. Det åbner døren for andenmålmanden Mikkel Kvist og tredjemålmanden Magnus Pettersen i truppen til lørdagens opgør i Århus.

Til gengæld er Jeppe Illum tilbage fra afsonet karantæne og midtbanespilleren Nikolaj Frandsen, der på grund af en skade ikke var med i det seneste opgør, er også tilbage i truppen.

Lars Feist drager ofte mod 2. divisionskampene i Jylland med en forventning om en bestemt og meget fysisk præget spillestil. Det gør han dog ikke helt denne lørdag.

- Både ja og nej. Aarhus Fremad har en god organisation og har nogle store og stærke drenge rundt om på banen. Men det er også et hold, der gerne vil spille fodbold. Så på den måde er det ikke klassisk jysk. Det er først og fremmest et godt hold, de har en plan med bolden og de har en plan uden bolden. Så det er et fint hold, konstaterer Lars Feist.