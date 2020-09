Holbæk skal ofre sig mod VSK Aarhus

Succesoplevelser avler selvtillid. Så den er der ikke meget af på Holbæks 2. divisionshold, der lørdag på udebane står over for VSK Aarhus. Og det er ikke i statistikkerne, at sjællænderne skal lede efter trøst. Holbæk, der med et point i fire kampe er bundprop i 2. division vest, står over for en af rækkens ubesejrede modstandere - som man oven i købet aldrig har besejret.