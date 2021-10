Jeppe Illum og Holbæk spillede i det første opgør 1-1 mod Skovshoved, der lørdag venter i Gentofte Idrætspark. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Holbæk skal hæve bundniveauet

Lokalsport Nordvestnyt - 22. oktober 2021 kl. 16:20 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk er fire kampe fra at kunne sætte punktum for en efterårssæson i danmarksserien, hvor det ikke rigtig har fungeret for sidste sæsons nedrykkere fra 2. division. Holdet er noteret for flere nederlag end sejre og uafgjorte, og det er endnu ikke lykkedes for Holbæk at vinde to kampe i træk i denne sæson.

Det kommer heller ikke til at ske i lørdagens udebanekamp mod Skovshoved. Holbækkerne tabte lørdag skuffende med 0-2 til LSF, efter 3-3 i det omvendte opgør. Holbæk spillede også uafgjort med Skovshoved i sæsonens første møde, 1-1 i Holbæk Sportsby, i august.

Holbæk er før lørdagens opgør på sjettepladsen, to point foran Skovshoved, der altså med en sejr kan skubbe nordvestsjællænderne ned som fjerdesidst i tabellen. Og midtbanespilleren Jeppe Illum erkender, at det ikke ligefrem har kørt på skinner for holdet.

- Stemningen er selvfølgelig lidt trykket, og lige nu føler vi ikke, at vi indfrier forventningerne til os selv, siger 29-årige Illum, der er blandt truppens mest rutinerede.

- Som vi snakkede om efter kampen i lørdags, så er der ingen, der gør det for os. Så vi må bare være vores ansvar bevidst. Vi skal gøre det selv, for der er ingen der kommer og hjælper os, lyder det fra Illum.

Holbæk får i øvrigt ingen hjælp fra profilen Mikkel Jensen i lørdgagens kamp. Jensen sidder over for at give ro til en lyskeskade, der har plaget offensivspilleren gennem længere tid.

Fundamentalt galt Foreløbig har Holbæk i indeværende sæson hentet to point i fem hjemmebanekampe - og 10 point i de fem udebanekampe.

- Jeg ved ikke, om der er en speciel grund til det. Jeg tror det er tilfældigt. Det tynger måske for nogle af de rutinerede på holdet, når man spiller hjemme, at man rigtig gerne vil gøre det godt. Men jeg tror altså, at det er tilfældigt, siger Jeppe Illum, der er bosat i København og til daglig er ansat i en bank i Køge.

Illum er enig i, at det i denne sæson kan være svært at genkende Holbæk-mandskabet, der kan spille flot fodbold i en runde, men så kan være umulig at genkende i det næste opgør.

- Der er jo et eller andet fundamentalt galt med vores bundniveau. Så spiller vi en god kamp og man tænker måske, at man så ikke behøver lægge sig i selen. Og det kan man bare ikke, påpeger Illum, der også peger på holdets mentale tilgang til danmarksseriekampene.

- Nogle gange tror vi måske, at vi er bedre, end vi er. Tingene kommer ved hårdt arbejde, og man ved jo godt, at når det går godt, så er det let, og at alting er svært, når det går dårligt, siger Jeppe Illum.

Holbæk møder Skovshoved i Gentofte Idrætspark lørdag klokken 15.