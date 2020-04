Pernille Hansen, Kasper Sandal og resten af 1. divisionsholdet må lægge an til landing i 2. division i næste sæson.Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk sendt ned i 2. division Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk sendt ned i 2. division

Lokalsport Nordvestnyt - 14. april 2020 kl. 10:38 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det blev kun til en enkelt sæson i landets næstbedste række for Holbæk Badminton Klub. Badminton Danmark har truffet afgørelse for, hvad der skal ske med resten af sæsonen, og det betyder tilbagevenden til 2. division for Holbæk.

Badmintonforbundet oplyser, at det er besluttet, at slutstillingen efter grundspillet i 1. division er gældende. Og da der skal findes to nedrykkere fra 1. division, bør det være nummer otte i de to puljer. Den ene sidsteplads sad Holbæk på.

I nedrykningsspillet, der blev sat i gang i midten af februar, var Holbæk dog tredjesidst og havde flere point end både abc Aalborg og Aabenraa. Alligevel vil formanden for Holbæk Badminton Klub, Ole Colberg, ikke stille sig på barrikaderne over beslutningen.

- Det er det mest fair, for så er det ens betingelser. I nedrykningsspillet manglede vi jo at møde de to bundhold, påpeger Colberg.

I sidste sæson tabte holbækkerne i første omgang kampen om oprykning. Men den blev overleveret på et sølvfad, da den jyske 1. divisionsklub Langhøj trak sig fra turneringen. Holbæk besluttede at lade holdet rykke op, selv om det måske ikke var sportsligt berettiget. At Holbæk nu må tilbage i tredjebedste lag er derfor ikke en stor skuffelse for Holbæk-formanden.

- Vi ville jo gerne være foruden, men det her kan forsvares. Man kan også vende det om og sige, at vi har heller ikke vundet en kamp i år, så det er måske det bedste, lyder det fra formanden, der har et lille spinkelt håb om, at Holbæk kan få lov til at blive i 1. division.

- Der er en enkelt kvalifikationskamp, der kan rykke på det. Hvis Værløse taber til AB Aarhus, så skal Værløses andethold ud af 1. division. Men jeg ved ikke, om den overhovedet bliver afviklet, siger Ole Colberg, der altså har indstillet sig på nedrykningen.