Holbæk-sejr kortvarigt i fare

Hvalsø sloges godt for at forsvare nullet og havde tilmed fine kontraløb, der med lidt held kunne have kastet en scoring af sig.

Men i stedet var det holbækkerne, der sidst i halvlegen knockoutede Hvalsø med to scoringer i løbet af et minut. Begge mål scoret af forsvarsspilleren Jonas Hansen. Først hamrede han riposten fra et Lucas Jensen-forsøg i mål, og ikke længe efter steg han flot til vejrs og pandede et frispark fra højrekanten i nettet.