Mads Bobjerg Larsen belv dobbelt målscorer, da Holbæk overraskende vandt over Aarhus Fremad lørdag eftermiddag. Foto: Anders Vestergaard

Holbæk så frygten i øjnene og vandt

De første par lidt vitaminfattige kampe uden point, har efter alt at dømme fået nedrykningsspøgelset til at rumstere i hovederne på spillerne, men lørdag eftermiddag så Holbæk i fodboldens 2. division frygten i øjnene og vendte et lidt skræmmende startpres fra hjemmeholdet til en gedigen fight, gode mål og i sidste ende sæsonens første sejr, da Aarhus Fremad fra Top seks blev slået med 1-3 på eget kunstgræs.