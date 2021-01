Holbæk-rytter til VM

Sebastian Fini, der på landevejen kører for det nye Holbæk-hold Restaurant SuRi Carl Ras, blev for godt en uge siden danmarksmester i cykelcross og udgør sammen med Jonas Lindberg de danske kørere på herre elite.

Netop de to er sammen med Simon Andreasen de hotteste bejlere til den danske OL-plads i mountainbike, og nu får de altså muligheden for at måle sig mod hinanden i cross-disciplinen.

- I herre elite har vi to af verdens bedste mountainbikeryttere med. De har, som de øvrigt udtagne ryttere, et tårnhøjt niveau og leverede flot til DM i sidste weekend. Realistisk set bliver det nok svært at køre med om medaljer, men en top-20 vil også her være et rigtigt godt resultat, siger landstræner Benjamin Justesen i en pressemeddelelse fra Danmarks Cykle Union (DCU).