Holbæk-rytter nummer 13 i Italien

Det blev til en 13. plads for Sebastian Fini, da han i weekenden kørte mountainbike i Italien.

Rytteren, der på landevej kører for Holbæk-teamet Restaurant Suri-Carl Ras blev nummer 13 i Marlene Südtyrol Sunshine Race. På mountainbike stiller han op for hollandske CST PostNL Bafang.

I Marlene Südtyrol Sunshine Race blev Sebastian Fini bedste dansker, da han kom i mål som nummer 13 et minut og 55 sekunder efter vinderen Mathias Flückiger fra Schweiz, som vandt med et hul på fire sekunder til nummer to.