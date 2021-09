Mathias Larsen forsøgte at komme med rigtige udbrud ved U23.VM. Han sad med i finalen, men havde brugt for mange kræfter på udbrudsforsøgene til at hente en topplacering. Foto: Anders Weuge

Holbæk-rytter kørte efter guldet - men havde brændt sine tændstikker før finalen

Lokalsport Nordvestnyt - 25. september 2021

Mathias Larsen var fredag en af de ryttere, der prægede U23 VM i landevejscykling.

Han sad med i den gruppe, der kom i mål to sekunder efter den italienske vinder Filippo Baroncini, men han måtte nøjes med en placering som nummer 34. Dermed blev han næstbedste dansker, da Sebastian Kolze Changizi kom ind i samme gruppe og blev nummer 17.

-Jeg er tilfreds og glad for den måde jeg kørte på. Men det lykkedes ikke for os at lave et resultat som hold, siger Mathias Larsen.

Han sad med i gruppen, der fulgte Filippo Baroncini helt til dørs, og han forsøgte at jagte det store resultat.

- Jeg sad godt med fremme hele dagen og holdt mig ude af problemer og styrt. Da vi ramte brostenene, var jeg i top 15-20 og var godt med indover. Så var de værste positionskampe overstået, for dem nede bagved var sat og kom ikke op igen, fortæller Mathias Larsen.

Jagtede det rigtige udbrud Da rytterne nåede frem til de afsluttende omgange ved Leuven kørte han aggressivt og forsøgte at komme i udbrud.

- Jeg prøvede lige før sidste omgang, hvor vi var en seks mands-gruppe, men desværre blev vi lukket ned, fortæller Mathias Larsen.

Da Filippo Baroncini angreb på den sidste bakke, gik Mathias Larsen med.

- Jeg er nummer seks-syv på toppen. Vi får et hul, men det bliver lukket, siger Mathias Larsen.

Filippo Baroncini kunne ingen dog røre, men efter forceringen på bakken havde Mathias Larsen ikke overskud til at spurte i finalen.

- Jeg viste gode ben. Jeg vil ikke sige, at jeg var en af de bedste, men jeg var med til at præge løbet. Jeg var ikke bare tilskuer. Som jeg sagde inden løbet, så kom vi ikke for bare at køre cykelløb. Vi kom for at vinde. Det er lidt ærgerligt, at jeg får krampe til sidst, så jeg ikke kunne hjælpe Changizi. Men jeg brændte min sidste tændstik på bakken, siger Mathias Larsen.

Dermed fulgte han det taktiske oplæg fra landstræner Anders Lund.

- Vi fik at vide, at vi hellere måtte prøve at vise trøjen frem end at liste ind på en 12. plads. Jeg synes, det er en fed måde at køre cykelløb på. Så er chancen for et rigtigt stort resultat der, og jeg er glad for min præstation, siger Mathias Larsen.

Udbrud kostede for mange kræfter Efter løbet kan han godt se, at han ville have haft en større chance i finalen, hvis han ikke havde forsøgt at komme i udbrud lige før sidste omgang. Men omvendt ville han gøre det igen.

- Set i bakspejlet skulle jeg ikke have kørt før sidste omgang. Der strøg jeg en del tændstikker. Men det lignede det afgørende øjeblik. De kørte fem mand, og jeg skulle lukke hullet op til dem, og det kostede mange kræfter. Det var ærgerligt, at det ikke holdt hjem. Det var nogle store nationer, der sad i udbruddet, så jeg troede, at det var nu, det blev afgjort.Hvis jeg ikke vidste, hvad der ville ske, og jeg sad i situationen igen, så ville jeg køre igen, siger Mathias Larsen.

Og uanset resultatet, har han fået en stor oplevelse oven i den flotte præstation.

- Det er den vildeste oplevelse nogensinde. At køre med så mange mennesker som tilskuere og lige i hjertet af cykelverdenen. Det var sindssygt, siger Mathias Larsen.