Holbæks nye landevejsrytter Sebastian Fini blev for fjerde år i træk dansk mester i cykelcross.

Holbæk-rytter dansk mester igen

Det er vist ingen overdrivelse at påstå, at den 25-årige mountainbike-rytter Sebastian Fini, der for nylig har lavet aftale med Holbæks nyetablerede kontinentalhold Restaurant SuRi Carl Ras, er noget nær eneherskende i disciplinen cykelcross i Danmark.