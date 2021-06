Mikkel Jensen (tv) bragte Holbæk foran mod Jammerbugt og fremtvang et straffespark. Men med nederlag på 1-3 rykker Holbæk ned i danmarksserien. Foto: Svend Erik Hansen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk rykker ned i danmarksserien Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk rykker ned i danmarksserien

Lokalsport Nordvestnyt - 05. juni 2021 kl. 16:52 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk havde lørdag sidste mulighed for at undgå nedrykning til danmarksserien.

Kravet var klart. Holbæk skulle få flere point hjemme mod allerede oprykkede Jammerbugt, end Næsby fik hjemme mod Thisted, som inden kampen havde sikret sig en plads i top seks.

Holbæk havde mulighederne for at gøre sin del af arbejdet, men endte med at tabe 1-3.

Holbæk har ofte i sæsonen sat sig selv under pres ved at tillade scoringer imod i kampens start. Og allerede i det andet minut var det tæt på, da Jammerbugts Lasse Lund Storvangs afslutning blev rettet af, men målmand Mikkel Kvist reddede sikkert ved stolpens rod.

Allerede minuttet efter viste Holbæk for første gang tænder, da de to frontløbere Mikkel Jensen og Mads Bobjerg Larsen i fællesskab jagtede en lang bold og fremtvang et hjørnespark.

Og det var Holbæk, der var både mest aggressive og havde flest chancer i første halvleg.

Mads Bobjerg Larsen var tæt på i det 19. minut, men scoringen kom først i det 23. minut.

Mikkel Jensen modtog bolden i højre side af straffesparksfeltet, snød sin mand og scorede sikkert ved den fjerne stolpe.

Seks minutter efter lignede det samme opskrift. Denne gang afdriblede Mikkel Jensen målmanden, men en forsvarer kom i vejen for hans afslutning

Tre minutter før tid var det et godt opspil mellem Herve Gamys, Malte Sjørslev og Mikkel Jensen, som endte med, at Mikkel Jensen blev nedlagt i straffesparksfeltet. Desværre for Holbæk sendte Jeppe Illum straffesparket over mål.

Ret beset burde Holbæk have ført med mere end et mål ved pausen, men med 0-0 mellem Næsby og Thisted, lå Holbæk til at undgå nedrykning ved pausen.

Da anden halvleg startede var det ikke længere tilfældet.

Næsby-Thisted var forsinket, og fem minutter før pausen scorede Næsby på straffespark, og dermed lå Næsby til at overleve.

Holbæk var dog kun et mål væk fra en redning, men egne fejl gjorde det meget værre.

To boldtab på egen banehalvdel førte nemlig til to Jammerbugt-scoringer med to minutters mellemrum. I det 49. minut udlignede Elie-William Gindo til 1-1, og Max Andre Møller bragte topholdet foran 1-2.

Så skulle Holbæk bruge tre scoringer for at overleve. Og de skulle selv levere mindst den ene.

Fire minutter senere var Malte Sjørslev tæt på at udligne, da han blev spillet fri i straffesparksfeltet efter en flot vending med bolden af Mikkel Jensen.

Men Holbæk holdt ikke samme niveau som før pausen, og meget af spillet foregik nu på Holbæks banehalvdel.

Holbæk forsøgte både med indskiftninger og ændring af formation, men holdet kom ikke for alvor tæt på.

I stedet blev det i 90. minut 1.3, da Bardhec Bytyqi scorede direkte på frispark.

Med nederlaget var det game over for Holbæk uanset slutresultatet af Næsby-Thisted, og Holbæk rykker nu ned i danmarksserien.