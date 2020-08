Cheftræner Lars Feist havde sin divisionstrup til første træningssamling mandag aften. Foto: Anders Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk røg i vestkredsen Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk røg i vestkredsen

Lokalsport Nordvestnyt - 03. august 2020 kl. 21:25 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

De havde ellers øjnet muligheden for lokale og publikumsvenlige opgør mod Roskilde KFUM, FC Roskilde, Slagelse og Næstved, men det håb brast for Holbæk, da kredsinddelingen i fodboldens 2. division blev afgjort ved lodtrækning på Divisionsforeningens rækkemøde i Odense mandag eftermiddag.

Holbæks navn var det sidste, der blev hevet op af bowlen, og dermed ryger 2. divisionsholdet i vestkredsen, i øvrigt sammen med østholdene Frem og B93.

- Vi ville selvfølgelig gerne have været i østkredsen og dermed fået mulighed for nogle lokalopgør. Men på den anden side slipper vi så for de tre stærke nedrykkere fra 1. division. Nykøbing FC, Næstved og FC Roskilde. Og hvem ved, måske er chancen for at komme blandt de seks bedste i vestkredsen større, siger HB&I-formand Kim Stroustrup, der overværede lodtrækningen i Odense.

Nyheden var netop dukket op, da Holbæks cheftræner Lars Feist havde sin divisionstrup til den første træningssamling før turneringsstarten søndag den 30. august.

Og Feist tog resultatet af lodtrækningen helt rolig.

- For at være helt ærlig, er jeg lidt ligeglad. Lige nu har jeg ikke noget indtryk af om det er en fordel eller en ulempe for os. Det er sådan, det er, og vi tager det som det kommer. Der bliver langt for os at komme til nogle af kampene, men der bliver jo også langt for de andre at komme til os. Der er mange gode hold i vestkredsen, så der er ikke noget, der bliver foræret, lød cheftrænerens umiddelbare reaktion.

Anfører Ferdinand Bangsgaard var glad for at komme i gang med fodbolden efter sommerpausen, og han kunne godt se perspektiver i at spille i vestkredsen.

- Det gør jo selvfølgelig noget ved ens privatliv, når man skal smide nogle weekender ud af kalenderen med så lange ture, men det bliver også spændende at komme til at møde andre hold, og jeg tror godt, vi kan gøre os gældende, sagde Bangsgaard efter den sidste løbetest.