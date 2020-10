Victor Koch Hansen scorede to gange for Holbæk i serie 1. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk-reserver tilbage på førstepladsen

Holbæk øgede til stillingen 1-3, via straffespark af Alain Lokolola i anden halvleg og bare to minutter senere reducerede Benløse igen. Indskiftede Lucas Jensen gjorde det til 4-2 til Holbæk på et flot direkte frispark og Victor Koch Hansen blev dobbelt målskytte, da han headede målet til 5-2 ind.