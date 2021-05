Tristan Hall, her grundigt belejret, fik reduceret i overtiden i søndagens hjemmekamp mod Dalum. Foto: Per Christensen

Artiklen: Holbæk-reaktion kom for sent

Nogenlunde sådan kunne situationen beskrives, da Holbæk i fodboldens 2. division søndag eftermiddag var bagud med 0-3 efter første halvleg - og efter et par behjertede comeback-forsøg til sidst måtte se sig slået med 2-4 af fynske Dalum på stadion i Holbæk Sportsby, hvor tribunerne for første gang i længere havde tilskuere i sæderne.

Starten blev noget af en slåskamp om herredømmet, inden de rødklædte fynboer fik valuta for et stigende pres med et spektakulært mål, som forsvarsspilleren Mathias Schilling stod for, da han over det meste af en banelængde løb solo, brugte en enkelt fynsk station og scorede til 0-1 midt i halvlegen.