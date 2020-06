Holbæk-profil ude af nedrykningsspil

Lørdag blev Holbæks 20-årige forsvarsspiller Mathias Larsen udråbt til et af 2. divisions største talenter i en artikel i Ekstra Bladet. Men allerede på det tidspunkt var hans sæson slut.

En fiberskade i læggen til torsdagens træning betyder nemlig, at Mathias Larsen ikke kommer i aktion for Holbæk i nedrykningsspillet fra 2. division, som begynder søndag.

- Det er rigtigt ærgerligt. Først og fremmest for Mathias, men også for holdet. Vi er kede af det alle sammen, siger Holbæks træner Lars Feist.

Han fortæller, at Mathias Larsen er ude i fire til seks uger, og dermed når han ikke med i nedrykningsspillet. Til gengæld er der gode chancer for, at han er klar til efterårssæsonen.