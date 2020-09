Holbæk-målmanden Frederik Hansen blev passeret to gange. Foto: Robert Hierath Foto: ROBERT HIETATH

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk på sidsteplads efter nederlag til oprykkere Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk på sidsteplads efter nederlag til oprykkere

Lokalsport Nordvestnyt - 20. september 2020 kl. 16:17 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk er stadig på udkig efter sæsonens første sejr, efter at fodboldmandskabet søndag havde besøg af 2. divisionskollegerne fra SfB Oure. De fynske gæster rejste hjem med alle tre point efter en 2-0 sejr, som hjemmeholdet ikke rigtig kunne anfægte.

Især i første halvleg var Holbæk-mandskabet helt ved siden af sig selv. Det meste af spillet i de første 45 minutter foregik på Holbæks banehalvdel og sjællænderne kæmpede for at få spillet til at hænge sammen. Det lykkedes ikke rigtig og 10 minutter før pausen bragte Daniel Thor O´Hara gæsterne i front, da han overspurtede Holbæk-forsvaret og prikkede bolden forbi den fremstormende Holbæk-målmand Frederik Hansen.

Holbæk fik spillet til at hænge bedre sammen efter pausen, men manglede fortsat slutprodukt på angrebene. på trods af et lille overtag i første halvdel af anden halvleg. Gæsterne kom dog bedre med midt i halvlegen, og fem minutter før tid cementerede den indskiftede kantspiller Jacob Sandun Arachchige-Jensen sejren, da han blev spillet helt fri og scorede i et tomt mål.

Dermed er Holbæk fortsat på sidstepladsen i 2. division vest.

- Helt generelt var det ikke godt nok, det var ikke 2. divisionsniveau. Kollektivt var det slet ikke i orden i første halvleg og det er simpelthen ikke godt nok. Det kan vi ikke være bekendt over for klubben og for byen, lød det fra Holbæk-træner Lars Feist.