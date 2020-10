Holbæk på oprykningskurs

Et klodset straffespark dannede baggrunden for Herfølges føringsmål i det 10. minut, og generelt sad værterne på spillet i første halvleg.

Han bad i pausen spillerne om at mande sig op, og den anmodning tog holdet til sig. Og ud over en periode i undertal efter et gult kort fik Holbæk sat værterne under pres.