Se billedserie Magnus Sørensen og Casper Jørgensen, liggende, i energisk duel om bolden i lørdagens hjemmekamp mod Frem. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk overraskede og slog Frem Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk overraskede og slog Frem

Lokalsport Nordvestnyt - 17. april 2021 kl. 17:51 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Evnen og viljen til at løbe langt og længe for hinanden viste sig tydeligt i den forrige kamp i Brabrand. Der blev bare ikke slået kapital af det forhøjede energiniveau, og så blev det i stedet til et smalt nederlag.

Lørdag eftermiddag havde Holbæk i fodboldens 2. divison bevaret viljen til at slås betingelsesløst for hinanden, men denne gang blev det kompromisløse slid forløst i en overraskende men ganske fortjent hjemmesejr på 3-0 over Frem fra toppen af tabellen.

Sejren og de tre point betyder, at Holbæk fik lidt frisk luft i bunden af rækken og spillede sig op på siden af sønderjyske FC Sydvest, som ganske belejligt er næste lørdags modstander på udebane i Tønder.

Holbæk blev mødt af et højt pressende Frem-mandskab, men til forskel fra så mange gange tidligere klarede hjemmeholdet godt fra sig uden at komme tidligt bagud.

Og efter en god halv time blev det til en sjælden føring, da frontangriber Jonas Bengtsson, med fra start i stedet for karantæneramte Malte Sjørslev, scorede efter en omstilling. Kort forinden havde Casper Jørgensen haft et godt forsøg, som Frem-keeperen måtte strække sig efter.

Frem, med den tidligere Holbæk-spiller Emil Bjørn på holdet, pressede fra starten af anden halvleg godt på og var også tæt på at få udlignet. Men i Holbæk-målet var Mikkel Kvist årvågen og ude med en fremragende sprællemandsredning.

Ikke mindst på grund af et stærkt Holbæk-forsvar kom Frem ikke rigtigt til de helt farlige afslutninger, og som et fint eksempel på Holbæks ukuelige arbejdsvilje satsede Mads Bobjerg Larsen alt på at komme ind i feltet, hvor han blev kantet. Og på det efterfølgende straffespark sikrede Holbæk-anfører Jeppe Illum den afgørende føring på 2-0 med godt 20 minutter tilbage.

Målet knækkede i nogen grad moralen hos Frem og øgede den hos Holbæk. Og små 10 minutter før tid kom indskiftede Tarik Mourhrib lidt heldigt fri, og så kunne han sikkert sætte proppen i og cementere Holbæk-sejren.