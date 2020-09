Holbæk opruster træner-team

- Teknisk må Hayward anses for at være blandt de allerbedste trænere i Danmark, og vi anser det for et stort privilegium nu at have flere trænere af den kaliber i vores trænerteam, siger klubchef Carsten Højerslev, der sammen med Butler, cheftræner Ledvonova og Oliver Frederiksen skal udvikle og udvide klubbens træningstilbud både for juniorer og seniorer.