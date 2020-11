Se billedserie 18-årige Casper Jørgensen har været fast mand i Holbæks startopstilling siden første kamp mod Aarhus Fremad. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Holbæk og lejesvendene må finde sig i venteposition

Lokalsport Nordvestnyt - 28. november 2020 kl. 13:12 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Det er ikke mere end en uges tid siden, at spillerne kunne banke de sidste græs- og mudderrester af støvlerne oven på efterårets sidste turneringskamp mod Brabrand i 2. division vest.

Men i HB&I's sportslige udvalg har de allerede i nogen tid været i gang med spillersamtaler for at få en fornemmelse af, hvordan førsteholdstruppen kommer til at se ud op til det tidlige forårs sæsonstart på udebane på Østerbro Stadion mod topholdet B93 midt i marts.

Der er ingen i den nuværende trup, der har kontraktudløb før til sommer, men lejeaftalerne med de to unge spillere fra 1. divisionsklubben HB Køges overskudslager, Casper Jørgensen og Hamzah Abdul Nassiru, er ved at udløbe.

De dengang kun 17-årige midtbane-talenter fik deres turneringsdebut i hjemmekampen mod Aarhus Fremad, der blev slået 3-0 midt i oktober.

Siden har billedet i de følgende seks divisionskampe været det samme. Den nu 18-årige centrale midtbanespiller Casper Jørgensen har været fast i Holbæks start-11'er, mens kantspilleren Hamzah Abdul Nassiru som indskifter sent i kampene har fået relativt få spilleminutter.

Venter på Køge

Lejeaftalen med de to teenagere er på vej til at udløbe, men om de fortsætter i Holbæk eller måske skal tilbage til HB Køge, er ifølge HBI-formand Kim Stroustrup endnu ikke afgjort.

- Vi kender ikke mulighederne endnu, og vi skal først have en snak med HB Køge, som måske har lagt andre planer for de to spillere, siger Kim Stroustrup, som kalder aftalen med de to lejesvende, der kom til klubben umiddelbart inden transfervinduet blev haspet til, for en god oplevelse.

- Casper har jo fået meget spilletid, og vi har fået meget ud af ham. Han har været med til at hæve kvaliteten og har bidraget positivt. Hamsah har haft lidt sværere ved at spille sig ind på kanterne, hvor vi i forvejen er godt besat. Men han har vist en fornuftig attitude, og der har ikke været brok, siger Holbæk-formanden, der ikke vil afvise enten at forlænge eller lave nye lejeaftaler med unge talenter, der har brug for spilleminutter på divisionsniveau.

- Men vi lægger vægt på, at lejespillere ikke automatisk er garanteret spilletid. De skal være bedre end vores egne, og det er især Casper Jørgensen et godt eksempel på. Det er en kvalitetsspiller, som lige er et halvt skridt foran. Og han er glad for at være hos os, siger Kim Stroustrup.

Holbæks cheftræner Lars Feist har nogenlunde samme syn på de to unge spillere.

- Casper har forstærket vores hold. Han er en teknisk god spiller, der løber i samtlige 90 minutter plus det løse. Han er en flow-spiller, der holder spillet i gang, men han mangler endnu lidt fysik. Hamsah har været med on and off. Han har været lidt skadet og manglet kamptræning, og alt i alt har det været svært for ham at bide sig fast på kanterne, hvor Victor Sørensen og Mikkel Jensen har gjort det godt, siger Holbæks cheftræner, der afventer en melding fra HB Køge om planerne for de to teenagere.