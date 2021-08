Holbæk og Svebølle jagter nye pokaloverraskelser

Holbæk overraskede i første runde med en 2-0 sejr over Næstved fra 2. division, i den sydsjællandske cheftræner Peter Bondes debut. Og nordvestsjællænderne skal hive endnu en kanin op af hatten for at få adgang til næste runde. Også selv om Fremad Amager kæmper med pointhøsten. Amager-klubben er næstsidst i 1. division efter seks nederlag i syv kampe. Fremad Amager, der trænes af Peter Løvenkrands, har netop lejet superligaspilleren Pierre Kanstrup fra Sønderjyske - og solgt den franske forsvarsspiller Maxime Soulas til netop Sønderjyske.

- Det kan være vi ryster posen lidt. Vi skal ud og jagte overraskelsen og har tænkt os at gøre forsøget. Og jeg håber på masser af folk på lægterne, siger Thevis, der også kan bruge pokalkampen til at måle sine spillere.

- Vi skal ud og se hvor langt vi er, hvor gode vi er. Det bliver en stresstest mod et hold, der selvfølgelig er bedre spiller for spiller, siger Holbæk-træneren.

Svebølle strutter af pokalselvtillid, efter at serie 1-mandskabet i de to seneste pokalkampe har sendt danmarksseriehold ud af turneringen. Først måtte Karlslunde i juni overgive sig, da Svebølle vandt med 2-1 efter straffespark - hvor Svebølle-målmanden Rasmus Hansen blev helten med fire reddede straffespark ud af fem.

I august gentog Svebølle bedriften, denne gang uden straffesparkskonkurrence, da danmarksserieholdet Greve blev besejret med 1-0. Derfor står Svebølle tirsdag aften over for FA 2000, der efter fire runder har fire point i 2. division. Frederiksbergklubben trænes af den tidligere Holbæk-træner Jesper Pedersen.

Hos hjemmeholdet er spillende træner Jonas Thomsen den eneste på skadeslisten, efter at han i weekenden forsøgte at spille med en brækket tå og på smertestillende medicin.

- Ellers er alle klar. Vi har jo lavet overraskelser to gange ved at slå danmarksseriehold. Men det er klart, at når vi når to rækker højere op, så er vi endnu større underdogs. Men vi går efter at lave overraskelsen og jeg har en gameplan. Vi skal stå dybt, køre omstillinger og så se om vi kan få et lucky punch, eller holde os i live så lang tid som muligt, forklarer Svebølle-træneren.