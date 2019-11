Holbæk og Kalundborg slår sig sammen

Se billedserie Holbæk Red Devils måtte trække sig fra Nationalligaen og har siden haft problemer med at stille hold. Foto: Mik

Lokalsport Nordvestnyt - 29. november 2019 kl. 17:52 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For fem år siden mistede Holbæk Red Devils næsten alle profiler, da et københavnsk initiativ forsøgte at samle alle danske landsholdsspillere i samme klub. Det betød, at klubben måtte trække holdet fra nationalligaen, og siden har det knebet med overhovedet at have et senior hold.

I Kalundborg har det også længe knebet for Kalundborg Mustangs at stille et hold, men nu slår de to klubber pjalterne sammen.

Jakob Brinkløv, sportschef hos Holbæk Red Devils, har været primus motor på projektet, og han fortæller, at bestyrelserne for de to klubber har sagt ja, og at man på tirsdag beslutter, hvad den nye klub skal hedde. Men det ligger fast, at det bliver noget med »Nordvestsjælland«. En stor del af ideen er nemlig at samle interessen i en klub.

Hjemmebane i Holbæk Han fortæller samtidig, at man er i gang med at flytte udstyr fra Kalundborg til Holbæk, hvor den nye klub vil få hjemmebane.

- Holbæk ligger bedre end Kalundborg geografisk. Vi vil også gerne have Odsherred med, og hvis det rigtige tilbud er der, tror vi på, at vi også kan trække fra Sorø og Ringsted, og der er det nemmere at køre til Holbæk end Kalundborg, fortæller Jakob Brinkløv., der også fortæller, at der i vinterpausen vil være indendørs træning både i Holbæk og Kalundborg.

Den nye klub kommer til at tilbyde både klassisk amerikansk fodbold med masser af tacklinger og flag football, hvor man i stedet for at tackle skal fjerne en rød klud fra modstanderens bælte.

Fokus på ungdom Jakob Brinkløv mener, at klubben allerede til foråret vil have et seniorhold i flag football baseret på en række tidligere Holbæk-spillere. Og han håber, at klubben til efteråret også kan stille op i ni mands-rækken i tackle-football.

Men ellers er fokus på ungdommen.

- Grundideen er, at vi skal have hold hele vejen op fra U10, U12, U14 og U16. Så skal vi helst fylde årgangene op nedefra, så de kan rykke op. Og vi vil lave den alternative tilgang, at vi kun spiller flag football med U10 og U12 og måske U14, så vi først spiller tackle football, når de bliver så gamle, at det giver mening at lave styrketræning med dem. Til gengæld lærer de teknik og bevægelse, siger Jakob Brinkløv.