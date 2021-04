Alexander Stroustrup, til venstre, scorede det første mål i Holbæks 3-1 sejr over Bjæverskov i serie 1. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk øger afstanden i serie 1 Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk øger afstanden i serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 08. april 2021 kl. 21:12 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Med en sejr på 3-1 over IF Frem Bjæverskov kom Holbæks serie 1-mandskab i fodbold på omgangshøjde med de øvrige hold i rækken. Alle har nu spillet 24 kampe, og efter torsdagens opgør, der skulle have været spillet i efteråret, er Holbæk i toppen nu syv point foran Fårevevejle og B.73, Slagelse.

Alle fire mål blev sat ind i første halvleg på kunstgræsbanen ved Holbæk Sportsby. Efter 20 minutters spil hamrede Alexander Stroustrup bolden i mål med et langskud, og blot to minutter senere øgede Lucas Jensen til 2-0. De to scoringer lagde midlertidig en dæmper på opgøret, men gæsterne fra Bjæverskov fik reduceret efter en halv time, ved Christian Randrup, og det fik udeholdet til at komme længere frem på banen.

Få minutter før pausefløjtet tog Peter Pele Hansen en flot tur på højrekanten, inden han køligt lagde bolden i mål. På sidelinjen debuterede Ferdinand Bangsgaard som træner, og han kunne kun være tilfreds.

- Dejligt, en god oplevelse. Det skete lidt tidligere end forventet, men vi har en gruppe spillere, der er nemme. Der var to korte perioder, hvor Bjæverskov fik lov til at trykke, for eksempel da vi fik et gult kort i første halvleg. Men vi fik også scoret til 3-1 i undertal. En kamp på vores præmisser og på et fint niveau, vurderede Bangsgaard.