Holbæks 2. divisionshold står lørdag igen over for klassisk jyske dyder, når Holstebro kommer på besøg. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk møder bundhold

Holbæk og Holstebro har ikke mødt hinanden i 15 år, og lørdagens værter bør have gode muligheder for at hente en sejr. De jyske gæster har tabt samtlige udebanekampe i denne sæson, og mens Holbæk blot har hentet tre ud af 12 mulige point på hjemmebanen, så er det nok til at gøre holbækkerne til favoritter.