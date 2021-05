Se billedserie Fodbold. Serie 1. Holbæk-Avarta. Foto: Kenn Thomsen

Holbæk mister igen point i serie 1

Lokalsport Nordvestnyt - 19. maj 2021

Holbæk overvintrede som tophold i serie 1, men har endnu ikke formået at vinde en fodboldkamp i foråret. Onsdag aften var holdet på hjemmebane på vej mod en sejr mod Avarta, der dog fik udlignet til slutresultatet 1-1.

Det var faktisk gæsterne, der var mest nærgående i første halvleg. De største chancer faldt i kampens indledning, og ganske meget af spillet foregik i de første 45 minutter på banens midte.

Det var først i anden halvleg og efter 65 minutters spil, at Holbæk havde en afslutning mod mål - i form af to langskud. Hjemmeholdet kom foran med lidt under et kvarter tilbage, da en fejlaflevering fra Avarta havnede hos indskiftede Simon Bergstrøm, der fik frit løb mod mål og scorede.

Avarta kløede dog på og fik udlignet to minutter før den ordinære spilletid sluttede. Martin Sejerøe Munter fik lov til at drible forbi et par forsvarere, inden han skød på mål. Holbæk-keeper Frederik Hansen reddede i første omgang, men kunne ikke forhindre Avarta-spilleren i at sende riposten i mål.

Det ene point betyder, at Holbæk er på andenpladsen, et point efter Herfølge og et foran Svebølle, der mødes torsdag aften.