Holbæk mister halv licens-stjerne

Lokalsport Nordvestnyt - 13. maj 2020 kl. 09:48 Af Anders Vestergaard

De havde håbet på at beholde de to, de havde, men da Dansk Boldspil Union tirsdag eftermiddag delte stjerner ud for klubbernes evne til talentudviklings-arbejdet, var der kun halvanden stjerne til HB&I, der dermed mister retten til at spille på næstøverste hylde i de landsdækkende divisioner for de bedste hold i U17 og U19.

På listen over DBU's nu 47 licensklubber dumpede Holbæk et par pladser ned og ligger nummer 31 med en pointscore på 28.73. Til sammenligning skrev FC Nordsjælland historie som topscorer med alle fem stjerner og 90.89 point.

I DBU's nye stjernesystem vægter evnen til at spille egenudviklede talenter ind på klubbens førstehold højest, og det element i stjernesystemet var ifølge HB&I-formand Kim Stroustrup den vigtigste årsag til, at Holbæk mistede en halv stjerne.

- Vi fik ikke point nok for egenudviklede spillere på førsteholdet, fordi det er udregnet sidste år og endnu ikke gælder i divisionsystemet. Med kun fire procent af de 20 mulige lå vi på det punkt næsten i bund, forklarer HB&I-formanden, der kalder tabet af den halve stjerne for meget ærgerlig.

- Vores bedste hold i U13 til U15 fortsætter med at spille i den næstbedste række under DBU Sjælland. Men i forhold til U17 og U19 vidste vi godt, det ville blive svært at beholde de to stjerner. Vi har ikke været gode nok sportsligt. Men skal man finde noget positivt, vil holdene nu blive bedre matchet i østdivisionen, og uden kampe i den landsdækkende division, er der også en betydelig besparelse på bustransporten, siger Kim Stroustrup, der ikke regner med at klubbens ønske om at være førende talentklub, vil lide skade.

- Jeg er nok mest ærgerlig på vegne af alle de gode kræfter, der har været med til at arbejde på vores setup. Det fortsætter vi ufortrødent med for at komme tilbage næste år, siger formanden.