VSK Århus-angriberen Malthe Boesen var svær at fange og scorede allerede efter to minutter i Holbæks første hjemmekamp på kunstgræsset i Holbæk Sportsby. Foto: Anders Vestergaard

Holbæk manglede modet og tabte

I duellen om, hvem der forvaltede de lange afleveringer bedst i den friske luft på langs ad banen, kom Holbæks hjemmehold i fodboldens 2. division til kort lørdag eftermiddag, da gæsterne fra VSK Århus kom forbi og vandt forårssæsonens anden kamp med 0-2 på et af kunstgræsbanerne i Holbæk Sportsby.

Med sejren rykkede aarhusianerne lige akkurat op i det forjættede Top 6-land, mens holbækkerne efter nederlag i de to førte forårskampe fik det en smule mere anstrengt som tredjesidst på en af nedrykningspladserne.

Dén position kan give ridser i selvtilliden, og det hjalp bestemt ikke på selvværdet, at holbækkerne kom bagud allerede efter to minutter, da jydernes Malthe Boesen opfangede en svag Tristan Hall-pasning, driblede af sted og køligt udplacerede Holbæk-keeper Frederik Hansen.

Et godt Mikkel Jensen-forsøg på en fin Magnus Sørensen-stikning og et nærgående frisparksforsøg fra anfører Malte Sjørslev, var eneste Holbæk-mulighed før pausen.

Og et kvarter før tid kom så dødsstødet, da holbækkerne ikke fik clearet et hjørnespark ordentligt, og så kunne gæsternes Jonas Spornberger drible sig fri i feltet og udplacere Frederik Hansen, som i kampens overtid nåede at diske op med en fin redning på en åben chance.