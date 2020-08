En småskadet Mik Ledvonova styrede alligevel fuldstændig sin single. Foto: Jørgen Jørgensen

Holbæk-mænd så godt som reddet

Lokalsport Nordvestnyt - 31. august 2020 kl. 14:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med en sejr på 6-0 over Ryparken er Holbæks tennismænd nu seks point foran netop Ryparken i bunden af 1. division i tennis. Det betyder, at holdet er så godt som sikre på at få endnu en sæson i 1. division.

Sådan så det dog ikke ud, da Holbæk skulle sætte holdet op lørdag.

- Jeg var tvivlsom, og Mik Ledvonova var tvivlsom, og Oliver Frederiksen havde lidt med læggen. Vi endte med, at Oliver kun skulle spille en kamp, hvor han kunne give sig 100 procent, og vi havde en god fornemmelse af, at Mik i første herresingle godt kunne stå og styre modstanderen, som vi har et godt kendskab til, siger Marcus A. Christiansen.

Heldigvis for Holbæk var Ryparken også ramt af skader, og Holbæk endte med at vinde alle seks kampe og dermed holdkampen 6-0.

Henrik Kirkeskov måtte dog ud i match tiebreak for at tage sin sejr i tredjesinglen, og Oliver Frederiksen vandt andet sæt efter tiebreak.

- Oliver var skide god. Han lod de ikke så vigtige bolde gå og vandt så de vigtige. Han vandt et tæt første sæt og brød så tidligt i andet sæt, og så skulle han bare holde serven hjem. Og Mik er bare i en klasse for sig. Han går ind mod en relativt god modstander og dominerer ham, siger Marcus August Christiansen, der ikke lægger skjul på tilfredsheden.

- Det var bare en skidegod dag, selv om det så sort ud fra starten, siger han.

Klubchef Carsten Højerslev er også begejstret for resultatet, som næsten med garanti betyder overlevelse. Og klubbens andethold sikrede sig også oprykning til liga 2.

- Niveauet i liga 2 er ikke meget dårligere end i 1. division, så det er rigtig godt, siger Carsten Højerslev.

Kvinder klar til oprykningsfinale Holbæks kvinder vandt også 6-0 lørdag ude over Dragør. Sejren var ganske ventet, og to af sejrene kom i hus uden kamp. Dermed ligger Holbæk på førstepladsen med fem sejre i fem kampe inden sidste runde ude mod Kløvermarken. Det bliver et direkte opgør om førstepladsen, da Kløvermarken også har vundet alle fem holdkampe. Holbæk har dog vundet en enkelt almindelig kamp mere, end Kløvermarken har.