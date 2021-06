Alain Lokolola, til højre, og Holbæks andethold skal lørdag forsøge at sikre oprykning fra serie 1 til sjællandsserien. Foto: Anders Vestergaard

Holbæk lover max power

Lokalsport Nordvestnyt - 12. juni 2021 kl. 10:45 Af Brian Jensen

Lørdag slutter sæsonen i serie 1, når Holbæk og Herfølge mødes i Holbæk Sportsby i en direkte duel om oprykning til sjællandsserien. Gæsterne er før sidste runde på førstepladsen, et point foran Holbæk, der altså skal have alle tre point for at sikre oprykningen. Og med udsigt til både godt vejr og masser af tilskuere på stadion i sportsbyen er det en af den slags opgør, man som spiller skal glæde sig over at være med i, mener Holbæks træner, Jesper Olsen.

Han er indkaldt som træner-afløser i forårets seks kampe og er ikke med i ugens træningspas. Og først i Holbæks seneste opgør, 2-1 sejren over Raklev den 2. juni, er den fælles forståelse kommet helt på plads.

- Den eneste kamp hvor vi var bagud og vandt var mod Raklev. I andre kampe har vi været overlegne i første halvleg, men ikke holdt hele vejen hjem. Det har vi lært af, og mod Raklev følte jeg for alvor, at vi som træner og trup lærte hinanden at kende, siger Olsen, der alså står i spidsen for holdet sidste gang lørdag.

Mentalt arbejde Træneren kan råde over de samme spillere, der var med mod Raklev, og har også mulighed for at indlemme Lukas Jensen og Victor Elias Krogholt. der er tilbage fra skade, samt venstrebacken Christian Olsen i truppen.

- Rammer vi dagen, så er vi ubehagelige mod samtlige modstandere. Men når det er så ungt et hold, så er der også den mentale del. Det er ikke mange, der får lov til at spille den type kampe, så vi skal også arbejde med det mentale, understreger Olsen, der garanterer, at spillerne vil gøre alt for at slutte sæsonen med en oprykning.

- Vi vil i den grad komme med aggressivitet, og vi vil gøre alt i vores magt for at tage den oprykning. Det skal være max power, drengene skal slæbe sig fra banen og kunne kigge hinanden i øjnene og sige, at vi ikke kunne gøre mere, lyder det fra træneren.

I bunden af oprykningsspillet mødes Fårevejle og Svebølle lørdag i sidste runde. Fårevejle er på syvende- og sidstepladsen og kan med en sejr overhale Raklev, der er oversidder i sidste runde. Svebølle er på femtepladsen, med samme antal point som Avarta og to point efter B73 Slagelse på tredjepladsen.