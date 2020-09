Holbæk kunne ikke true B93

Se billedserie Fodbold. 2. division. Holbæk-B93. Foto: Per Christensen Foto: Per Christensen

Lokalsport Nordvestnyt - 06. september 2020 kl. 16:30 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Holbæk er fortsat på udkig efter sæsonens første point i fodboldens 2. division, efter at B93 søndag eftermiddag vandt med de klare cifre 3-0 på stadion i Holbæk Sportsby. Efter en jævnbyrdig første halvleg scorede gæsterne to gange i anden halvlegs første tre minutter - og cementerede sejren med et mål i tillægstiden.

Kampen kunne have fået et helt andet forløb, hvis Holbæk Jeppe Illum havde scoret på hjemmeholdets første chance. Efter syv minutter afsluttede Illum på indersiden af stolpen. Større chancer blev det ikke til i begge ender af banen før anden halvleg.

Her var B93 til gengæld skarpe fra start. Et tøvende Holbæk-forsvar fik ikke clearet bolden, der passede på tværs i feltet, så Simon Wæver kunne score kampens første mål. Få øjeblikke senere fik Søren Nørgaard frit spil foran straffesparksfeltet, og han øgede med et langskud til stillingen 0-2.

Værterne spillede sig frem til en række halve chancer, men uden for alvor at være tæt på en reducering. Og i stedet satte den 17-årige Milan Silva Rasmussen indersiden på og scorede i tillægstiden, efter at Holbæk-målmanden Frederik Hansen ikke kunne holde et skud fra Souheib Dhaflaoui.

Dermed har Holbæk tabt med 0-2 til Thisted og 0-3 til B93 i de to første runder i 2. division vest.