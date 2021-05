Holbæk kunne ikke holde fast

I en times tid var de godt på vej mod sejr nummer to i træk, men overmagten var for stor og påtrængende, da Holbæk i 2. division måtte se en 1-0-føring i første halvleg forvandlet til et nederlag på 1-2 til fynske Midddelfart lørdag eftermiddag i Holbæk Sportsby.

Dermed er den noget anstrengte - og meget spændende - situation i bunden af tabellen helt uændret i forhold til øjeblikkets hovedfjende nummer ét, Næsby, som længe lå til at tjene et point, men tabte i overtiden til Jammerbugt.

Efter pausen kom Middelfart ud i en noget mere insisterende udgave, og efter et kvarter fik fynboerne valuta for presset, da Peter Dahl Kristensen tog et træk ind i banen og hamrede udligningen ind. Et flot mål, som Mikkel Kvist ikke kunne nå helt ud til.