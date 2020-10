Se billedserie Malte Sjørslev scorede - trods tætsiddende markeringer - til 1-0, da han gelejdede Mikkel Jensen hårde indlæg i mål i søndagens hjemmekamp mod Aarhus Fremad. Foto: Mie Neel Foto: Mie Neel

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk knoklede sig til første hjemmesejr Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk knoklede sig til første hjemmesejr

Lokalsport Nordvestnyt - 11. oktober 2020 kl. 17:04 Af Anders Vestergaard Kontakt redaktionen

Den ændrede måde at lægge et lidt højere pres på, har i de seneste tre kampe været en af de vigtigste årsager til, at Holbæk i fodboldens 2. division vest har høstet syv point ud af ni mulige.

Det kom ikke mindst til udtryk søndag eftermiddag på stadion i Holbæk Sportsby, hvor holbækkerne imponerede med hårdt arbejde og en sikker sejr på 3-0 over Arhus Fremad fra den bedste halvdel af rækken.

Med sæsonens første hjemmesejr kom Holbæk lidt tættere på tabellens top 6, der giver adgang til næste sæsons 1. division i den nye struktur.

Holbæk gav turnerings-debut til den unge lejesvend fra HB Køge, Casper Jørgensen, og var ellers i store dele af første halvleg presset tilbage af de letbenede aarhusianere, der med tætsiddende markeringer og boldsikkert småspil, styrede spillet før pausen - men uden at blive nærgående farlige.

Det var til gengæld hjemmeholdet efter et godt et kvarter. Victor Sørensen på midtbanen sendte Mikkel Jensen af sted i dybden, og i et par forsøg kurede angriber Malte Sjørslev kantspillerens hårde indlæg i mål til 1-0.

Samme Sjørslev havde 10 minutter senere et nærgående frispark, som Aarhus-Fremad-keeperen dog fangede.

Holbæk kom ud til anden halvleg med et lidt højere pres og en aggressiv attitude, som efterhånden gjorde Aarhus-gæsterne idéforladte og en smule rådvilde i det fremadrettede spil.

Og i Holbæk-forsvaret rakte Tristan Hall i bogstaveliget forstand op og spillede vel nok en af sine bedste kampe som næsten fejlfri oprydder.

Faktisk var han også tæt på at blive målscorer, da han manglede en tå-længde i at nå Ferdinand Bangsgaards frisparks-indlæg.

Til gengæld viste anfører Bangsgaard, hvordan det skulle gøres kort efter, da han i stor fart satte indersiden til Jeppe Illums præcise frispark og øgede til 2-0.

Med en halv time tilbage så det godt ud for Holbæk, men der var et stykke hårdt arbejde, der skulle gøres, og det gjorde hjemmeholdet, selv om østjyderne var tæt på reducering med et hovedstød på overliggeren efter et hjørnespark.

Men holbækkerne holdt skansen, og i overtiden scorede indskiftede Jonas Bengtsson et rigtigt angribermål, da han køligt løftede bolden over den udfarende keeper efter en solotur over en halv banelængde.