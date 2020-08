Holbæk klar til oprykningskamp

I 3. division øst pulje 6 vandt Holbæk 10,5-1,5 over Hedeland på Ledreborgs bane. Dermed har Holbæk vundet alle holdkampene og er klar til at møde en af de andre puljevindere i en kamp i Kalundborg om oprykning til 2. division. Det bliver formodentlig CGC.

Kun Holbæks anden foursome var i problemer, men bagud med to huller og to tilbage at spille lykkedes det alligevel at dele pointene.