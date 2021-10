19-årige David Arneskov blev i sommer dansk mester i 400 meter medley. Han er en af Holbæk Svømme Klubs 13 svømmere ved weekendens Østdanske kortbanemesterskaber i Holbæk Sportsby. Foto: Dansk Svømmeunion

Holbæk klar til mesterskab

Lokalsport Nordvestnyt - 06. oktober 2021 kl. 11:34 Af Anders Vestergaard

De har prøvet det en gang før i 2016 i den gamle svømmehal, men nu er de rykket til større og bedre forhold i Holbæk Sportsby, og så kan Holbæk Svømme Klub i weekenden for alvor få gavn af de fine faciliteter, når klubben er vært for de Østdanske kortbane-mesterskaber, som fra fredag til og med søndag samler omkring 400 af de bedste junior- og seniorsvømmere øst for Storebælt.

- Qua vores nye arena i Holbæk Sportsby kan vi bedre klare både bespisning og måske også eventuelt overnatning. For et par år siden flyttede vi til de nye forhold, og siden har vi haft et ønske og et mål om at kunne tage arenaen i brug med sådan et event. Og vi glæder os til at tage imod en masse mennesker, vores egne dygtige svømmere og i særdeleshed svømmere fra klubberne i Østdanmark, siger medlem af bestyrelsen i Holbæk Svømme Klub, Merethe Møller Hansen.

Ud over at være med i kommunikationsudvalget i sin klub er hun official eller dommer til stævner omkring på Sjælland.

Rebecca Skov Vinding Ida Maria NielsenZara WendelKatrine HansenDavid ArneskovElias NoeOliver LystlundMathilde NielsenAlberte PedersenChristopher H. BrownCalvin Konge NeessJakob SchmidtVincent KayMarius DanielsenPatrick Skov VindingBeatrice Buhr MüllerRebecca Skov Vinding Det er hun også i weekenden, hvor omkring 50 frivillige skal sørge for afviklingen af mesterskaberne i sportsbyens 50 meter lange bassin, der via en mobil bro kan laves til en kortbane, hvor den ene halvdel skal bruges til konkurrencerne og den anden til opvarmning, restitution og af-svømning.

Sidste års udgave af mesterskaberne blev aflyst på grund af corona-pandemien, og mens Vejle Svømmeklub i år lægger vand til de tilvarende mesterskaber vest for Storebælt, ser Holbæk Svømme Klub frem til at byde østklubberne indenfor i de nyere omgivelser.

- Vi glæder os til at bruge arenaen til andet end træning. Og det er dejligt at få et mesterskab til byen. Kan vi klare det godt rent organisatorisk, er det måske muligt på sigt at få et rigtigt DM på kortbane hertil, siger Holbæk Svømme Klubs cheftræner Michael Hinge.

13 ud af Holbæk Svømme Klubs 15 svømmere på det bedste konkurrence-hold, har opfyldt kravtiderne til weekendens mesterskaber.

Arneskov er største lokale medaljehåb Store forventninger er der naturligt nok til David Arneskov, der i sommer blev dansk mester i 400 meter medley.

- Det er hjemmebane, så selvfølgelig hopper jeg i for at give den gas. Et af mine sæsonmål er at positionere mig blandt de bedste herresvømmere i det lange medleyløb og vise mig frem fra samme side, som jeg gjorde på langbane. Derudover skal jeg bruge de næste måneder på at svømme nogle hurtige tider, som forhåbentlig kan gøre, at jeg kommer i betragtning til at få en plads på et af de gode colleger i USA, hvor jeg gerne vil studere videre, når jeg bliver student til sommer, siger David Arneskov.

Men også Christopher Brown, der er tilmeldt i bedste tid i 200 meter fri og Jakob Schmidt i 100- og 200 meter ryg, har fine muligheder for topplaceringer.

Hos juniorerne hører Elias Noe i 200 butterfly også til favoritfeltet.

Og så glæder cheftræner Michael Hinge sig til at se et af klubbens forholdsvis nye ansigter, den 16- årige kenyaner, Vincent Kay, der har været i klubben i et års tid og nu går på Stenhus Kostskole.

- Han er upcoming og en meget spændende type, stor, stærk og 190 centimeter høj. En usleben diamant. Han blev nummer to og tre ved årgangs-mesterskaberne i ryg og butterfly, men blev diskvalificeret. Nu skal han i gang med at lære og får et løb hver dag under mesterskaberne, fortæller træner Hinge.

I anledning af mesterskaberne er der opstillet siddetribuner, så publikum, der har gratis adgang, kan følge med fra »de bedste pladser«, som Michael Hinge udtrykker det.