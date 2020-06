Send til din ven. X Artiklen: Holbæk kan sikre sig onsdag aften Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk kan sikre sig onsdag aften

Lokalsport Nordvestnyt - 24. juni 2020 kl. 10:50 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det kan være sæsonens sidste kamp med betydning for Holbæk B&I, når spillerne onsdag aften går på banen til udekampen mod Næsby.

En sejr til Holbæk kombineret med pointtab til Vejgaard hjemme mod Slagelse og Ringkøbing hjemme mod Skovshoved, vil matematisk sikre Holbæk mod nedrykning fra 2. division med tre kampe tilbage i nedrykningsspillet.

- Vi fik lavet yderligere hul til nedrykningspladserne med sejren i weekenden over Vejgaard. Det kan vi bruge positivt. Det giver en ro, så vi kan gå ud og spille frit uden at tænke på nedrykning. Det skal give os endnu mere mod på at spille fodbold, og vi vil rigtigt gerne have tre point, så vi kan tillade os at sige, at den er lukket. Men hvis det skulle ende med nul point, så har vi stadig et stort hul, så vi kan spille frigjort, siger Holbæks træner Lars Feist.

Han forventer et noget andet kampbillede mod Næsby, end der har været i nedrykningsspillets to første kampe mod VSK Århus og Vejgaard.

- Næsby er et hold, som har en større plan for, hvad de vil med bolden, end VSK Århus og Vejgaard havde. De vil gerne spille fodbold, fortæller Lars Feist.

Han mener ikke, at Næsby kommer med samme fysik som Vejgaard og VSK, men han fortæller, at de kan være svære at spille imod, når de får etableret deres forsvar.

- Når de ikke har bolden, står de relativt dybt i en 5-4-1, men når de har bolden, skubber de mange folk op. Vi skal have vores spil til at fungere, og det handler meget om vores presspil. Hvis vi konstant skal spille op mod deres 5-4-1, så kan det godt blive en svær kamp, siger Lars Feist.

Ungdom på spring Han gav mod Vejgaard debut til både nytilkomne Jeppe Illum og unge Magnus Sørensen. Begge er med på Fyn.

Jeppe Illum debuterede med mål og assist i sejren, men også Magnus Sørensen fik ros for sin debut på midtbanen.

Sammen med jævnaldrende Lukas Dahl, der debuterede i efteråret, og Victor Sørensen, der debuterede i marts mod Slagelse, udgør Magnus Sørensen en trio af spændende unge talenter, som muligvis kan se frem til mere spilletid, når overlevelsen i 2. division er sikret.

- Lukas Dahl debuterede i efteråret, og han er ikke glemt. Han skal bare blive ved med at klø på. Victor har nogle offensive spidskompetencer med sin fart og sine indlæg, der er fantastiske, og så har han en god pasningsfod. Der er noget ungdomskådhed, der skal fjernes. Han skal lære at spille voksenfodbold både fysisk og taktisk. Det samme gælder Magnus. Han er kommet tilbage fra OB og har blod på tanden. Han passer sine ting og træner godt. Han er en dygtig pasningsspiller og er dygtig til at finde rum. Han har et godt niveau og noget uimponeret over sig, siger Lars Feist.