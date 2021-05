Afgørelsens time i 2. division nærmer sig for Klaes Egel Rasmussen og Holbæk-spillerne. Foto: Anders Vestergaard

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk kæmper for overlevelse i Svendborg Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes. OBS! Denne artikel er en betalingsartikel og kan derfor kun læses af abonnenter eller mod betaling.

Holbæk kæmper for overlevelse i Svendborg

Lokalsport Nordvestnyt - 29. maj 2021 kl. 07:51 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Holbæk er pisket til sejr, når 2. divisionsholdet lørdag spiller sæsonens næstsidste opgør. Alt andet end sejr kan nemlig betyde nedrykning lørdag eftermiddag, hvis Næsby samtidig vinder deres opgør.

Mens Holbæk besøger allerede nedrykkede Sfb-Oure FA, så skal Næsby til lokalopgør på udebane mod Dalum - der er sikre på at slutte i midterfeltet. Og med et enkelt points forskel vil nederlag til Holbæk og sejr til Næsby altså betyde, at fynboerne undgår nedrykningen. Holbæk-sejr og Næsby-nederlag vil omvendt betyde, at Holbæk spiller sig over nedrykningsstregen før sidste runde, hvor sjællænderne får besøg af topholdet Jammerbugt FC. I sidste runde får Næsby besøg af Thisted, der i øjeblikket ligger på fjerdepladsen. Dark horse i nedrykniggsspørgsmålet er Sydvest FC 05 Tønder, der før de to sidste runder er fire og fem point efter henholdsvis Holbæk og Næsby.

Tvivl om truppen For Holbæk tæller altså kun en sejr over Sfb-Oure, der i september vandt med 2-0 i Holbæk Sportsby. Sjællænderne råder igen over Jeppe Illum, der har afsonet karantæne i to kampe, siden han blev vist ud efter to gule kort i 3-1 sejren i Holstebro. Tilbage er også kantspilleren Victor Sørensen, der har været ude med en skade. I forhold til Holbæks seneste opgør, 1-1 mod Thisted, glider Peter Pele Hansen og Adam Ejler Hansen ud af truppen.

Alt i alt er der nok at spekulere over for Holbæks midlertidige cheftræner, Klaes Egel Rasmussen.

- Torsdag var tre af vores midterstoppere skadet, men fredag er to af dem klar igen. Mathias Larsen er stadig tvivlsom, siger Rasmussen, der må se bort fra adskillige spillere.

Midtbanespilleren Nikolaj Frandsen har været skadet i de tre seneste opgør og også forsvareren Christian Olsen er ukampdygtig. Men uanset hvem, Holbæk-træneren sender på banen lørdag eftermiddag, så får de samme besked - der skal blæses til angreb.

Lille advarsel Efter fire nederlag i træk besejrede Sfb-Oure i sidste runde Middelfart med 3-2 på udebane. Og det resultat glæder faktisk Holbæk-træneren.

- Det er fint for os, det er den lille advarsel jeg skal bruge for at fortælle spillerne, at det ikke er et dårligt hold. Der er selvfølgelig en grund til, at de har næstfærrest point, de er bundhold og fortjener også at rykke ned, siger Rasmussen, der betegner holdet med hjemmebane i Svendborg som mere sjællandsk end jysk i deres spillestil.

- De er et atypisk hold, de spiller som, eller i endnu mere ekstrem grad, som B93. Presbetonet og meget risikofyldt, med mange pasninger på holdet. Men altså, vi kigger på modstanderne, som vi gør med alle andre, men vi forbereder os primært på os selv, siger træneren.

Mål fra Mikkel og Mads Rasmussen håber, at succes-opskriften fra Holbæks tre seneste scoringer - alle sat ind af Mads Bobjerg Larsen og alle på oplæg af Mikkel Jensen - kan gentages.

- Når vi angriber med Mikkel og Mads' dybe løb, så er vi farlige. I de tre sidste kampe har vi haft Mikkel til at løbe ned og han har lagt op til Mads' tre mål. Det kunne være fint at ramme det igen, konstaterer han.

Træneren melder - selv om divisionseksistensen er på spil lørdag eftermiddag - om godt humør i truppen.

- Der er optimisme og en fed stemning, og der er tro på sejr. Hvis vi kommer over stregen, så er det godt og hvis det først bliver afgjort i sidste runde, så er det også fint, for så har vi stadig muligheden. Jeg mærker en fin energi og tro på tingene, fastslår Klaes Egel Rasmussen, der håber at pointhøsten - i forhold til Næsby - bliver ved med at vokse.

- Vi skal huske på, at vi er kommet fra minus fem point til minus et, og fremdriften kan nogle gange være større hos det hold, der haler ind, end dem der bliver indhentet, siger Holbæk-træneren.