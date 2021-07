Se billedserie Fællesspisning i Holbæk Tennis og Padel Klubs indendørs område i Holbæk Sportsby fredag aften. Arrangementet er en af de ting, der skaber det fællesskab, som har gjort Holbæk til medlemsmæssig højdespringer to år i træk.Foto: Privatfoto

Holbæk højdespringer for andet år i træk

Lokalsport Nordvestnyt - 04. juli 2021 kl. 07:56 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen

Holbæk Tennis og Padel Klub har haft klar medlemsfremgang de seneste år.

Som eneste klub var de genganger på Dansk Tennisforbunds liste over de 15 klubber med størst medlemsfremgang. Og det er der en grund til.

- Det handler om synlighed. Vi skal skabe nogle fællesskaber, og vi skal synliggøre fællesskaberne, fortæller klubchef Carsten Højerslev.

Han fortæller at Holbæk har fået en ekstra tilgang i første halvår, hvor mange havde ekstra tid på grund af coronaen og derfor ønskede at spille padeltennis. De medlemmer kommer til at tælle i næste års opgørelse over højdespringere, men så er det nok også slut, erkender klubchefen.

Dels forsvinder en del af coronamedlemmerne nok, dels er der kommet padel-baner i en række andre byer, og så er klubben simpelthen ved at nå grænsen for, hvad der er plads til på banerne i Holbæk Sportsby.

De indendørs tennisbaner er booket fra 9 til 21 alle dage, og der er også pres på de udendørs padelbaner. Kun de forblæste udendørs tennisbaner er der reelt ledige tider på. Men alligevel vil klubben hilse nye spillere velkommen.

- Tennis og padel er for alle. Det er et skidt signal at udelukke nogen. Det vil være noget møg. Så er det bedre at deles om faciliteterne, siger Carsten Højerslev.

I 2020 fik Holbæk 303 medlemmer, og den vækst er kun overgået af Århus 1900, der har fået 306 nye medlemmer. Også i 2019 var Holbæk den klub med næststørst medlemsfremgang. Dengang var det B93, der havde flest nye medlemmer.

Men ifølge klubchefen er der altså plads til flere.

- På sigt vil vi gerne være 1500 medlemmer. Men så tror jeg heller ikke, vi skal være større. Man skal stadig kunne skabe fællesskaber, siger Carsten Højerslev.

Og det gør klubben meget ud af. Derfor var alle medlemmer inviteret til grilfest fredag efter et padeltræner-kursus.

Klubben gør nemlig også en dyd ud af at uddanne de unge medlemmer til trænere.

- Det er dels for, at de bliver længere i klubben, og dels for at give dem et arbejde. Så har de noget i bagagen, når de engang frlader os, siger klubbens cheftræner Mik Ledvonova.

Og klubben er ikke kommet sovende til det. Ifølge Carsten Højerslev arbejder staben bag medlemmerne snart fuldtids med alt det organisatoriske og med at skabe synlighed.

Synligheden sker i høj grad på de sociale medier, men også ved samvær i klubben. Her er området bag balkonen ved de indendørs tennisbaner meget vigtigt. Her er det lykkedes at skabe noget af den klubhus-stemning, som ellers er forsvundet med udflytning til Holbæk Sportsby. Klubben håber også at kunne etablere en form for udendørs klubhus i forbindelse med tennisbanerne for at øge fællesskabet.