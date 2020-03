Holbæk henter Granskov

Holbæk B&I styrker to dage før årets første turneringskamp 2. divisionstruppen. Ny i Holbæks fodboldtrup er er den tidligere superligaspiller Andreas Granskov, der har lavet en aftale med Holbæk for resten af forårssæsonen. Det oplyser klubben torsdag aften på facebook.

I 2014 lavede Granskov en aftale med 1. divisionsklubben Brønshøj, hvor han spillede to sæsoner, inden han skiftede til Fremad Amager. Samme år, 2016, forlod han dog Fremad Amager for at få mere spilletid, og den fandt han i danmarksserieklubben Rishøj.