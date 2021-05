Holbæk hentede vigtig sejr i Holstebro

Hjemmeholdet kom først på måltavlen, da Holstebros Lasse Lilbæk sendte et skud mod mål. Afslutningen snittede uheldigt forsvareren Hervé Vincent Gamys og strøg i en bue over målmand Mikkel Kvist.

Føringen holdt dog ikke længe. To minutter senere huserede tilbagevendte Mads Bobjerg Larsen på højrekanten, og hans afslutning voldte Holstebro-keeperen så store problemer, at han først fik blokeret skuddet - men bolden trillede langsomt i mål. I første halvlegs slutning scorede den 18-årige venstreback Frederik Nymark sit første divisionsmål, da han flot halvflugtede ert indlæg fra højrebacken Gustav Gjøg i mål.

Efter pausen var der lidt længere mellem målchancerne, men Kvist i Holbæk-målet blev ikke sat på de store prøver. Et kvarter før tid fik midtbanespilleren Jeppe Illum gult kort for at brokke sig til dommeren. Det blev dyrt få minutter senere, da Illum efter en batalje med Holstebros Kristian Bach Nielsen fik endnu et gult kort - og marchordre.