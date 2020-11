Padelsporten er populær i Holbæk, der har mulighed for at rykke op i landets bedste række. Foto: Per Christensen

Holbæk har kurs mod landets bedste række

Efter senest at have vundet over Padel Legenderne, der kommer fra Ballerup, har Holbæk Tennis & Padel Klub sikret sig førstepladsen i den ene af de to puljer i den næstbedste række med to kampe tilbage. Det betyder, at klubben har kvalificeret sig til oprykningsspillet, som begynder den 12. december, hvor de to bedste hold fra hver af de to puljer skal finde en oprykker til elitedivisionen.