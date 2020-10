Holbæk håber på sejrs-effekt

Holbæk håber på en ketchup-effekt, efter at det i femte forsøg lykkedes at hente en sejr i 2. division. Holdet har så at sige banket løs for at få noget ud af sæsonens fire første kampe, og måske var Mads Bobjerg Larsens forløsende sejrsmål i udebanesejren over VSK Århus, hvad der skal til, for at pointene vælter ud.