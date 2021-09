Thomas Laybourn, til højre, og Holbæk åbner sæsonen tirsdag med udebanekamp mod Solrød Strand. Foto: Kenn Thomsen Foto: Kenn Thomsen

Send til din ven. X Artiklen: Holbæk gør ketsjerne klar Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Holbæk gør ketsjerne klar

Lokalsport Nordvestnyt - 08. september 2021 kl. 16:34 Af Brian Jensen Kontakt redaktionen

Det er ved at være et år siden, at Holbæks 2. divisionsspillere kunne dyste om point, der også tæller i turnerings-regi. I oktober tabte Holbæk hjemme i sportsbyen med 5-8 til Karlslunde, og siden har turneringerne ligget stille. Men nu kan badmintonspillerne igen iføre sig pande- og svedbånd, og hvad der ellers skal til for at træde ind på banen.

Holbæks 2. divisionshold starter den kommende sæson tirsdag den 14. september, når holdet tager til udebanekamp mod Solrød Strands tredjehold. Og for Holbæk-træneren Thomas Laybourn har det været en lang march frem mod turneringsbadminton.

- Vi lå stille fra december til maj og trænede så godt i maj og juni. Men der er mange, der ikke har trænet så sindssygt meget, så der skulle lige gang i maskinen igen. Starten har været noget usikker og påvirket af, at folk er lidt sløve i betrækket, i forhold til at komme igang. Men det begynder at ligne noget normalt, lyder det fra Laybourn.

Holbæk har mistet den bedste mandlige- og den bedste kvindelige spiller - i form af Marcus Kruse Pedersen, der er skiftet til Greve og Benedicte Sillassen, der fortsætter i Skovshoved.

- Det var vores to største talenter, så det er en kæmpe streg i regningen. Men vi forstår godt, at når man er så talentfuld, så skal man videre. Og jeg kan se, at de allerede har fået debut i Badmintonligaen begge to, siger Layborn, der er usikker på den kommende sæson, hvor Holbæk blandt andet har fået tilgang af den israelske spiller Heli Nayman, der ifølge Laybourn er i spil som første damesingle.

- Det er altid spændende, og vi er selv lidt usikre på hvor vi står. Vi kender vores spillere, men mange af klubberne har haft udskiftning, påpeger Holbæk-træneren.

- Man kan håbe, at vi lige kan snige os med i top fire. Men det er klart, at når man kigger på papiret, så kan vi godt ligne et hold, der kommer til at være i bunden. Men som sagt, vi ved ikke hvad de andre kommer med, siger Thomas Laybourn.

Holbæk Badminton Klubs formand, Ole Colberg, forventer ikke en topplacering i den kommende sæson.

- Vi må bruge, hvad vi har, så vi kommer nok til at ligge i den tunge ende. Vi vil ikke bruge penge på at købe spillere til klubben, fastslår Colberg.