Holbæk-træner Lars Feist mener, at strukturændringen i 2. division løser problemer både på den korte og den lange bane.

Holbæk glæder sig over ny struktur

Lokalsport Nordvestnyt - 29. maj 2020 kl. 11:00 Af Christian Dahl

Holbæk B&I var blandt de 19 underskrivere på B93's forslag til ny struktur i fodboldens 2. division. Og cheftræner Lars Feist glæder sig over aftalen.

- Alt andet lige så skal vi have færre point for at blive oppe. At blive nummer 22 er vel nemmere end at skulle blive nummer 19, så vi er vel tættere på. På den led er det fint, siger Lars Feist.

B93's strukturforslag blev torsdag godkendt af Divisionsforeningen og DBU, efter 19 ud af 24 hold i 2. division onsdag havde skrevet under på forslaget. I år betyder forslaget, at kun to hold rykker ud af 2. division efter de seks kampe i slutspillet. Holbæk har inden kampene et hul på fem point ned til de tre nederste hold, Skovshoved, Vejgaard og Ringkøbing.

Men Lars Feist understreger, at det ikke kun er den lettere vej for Holbæk til overlevelse, der får ham til at synes godt om den nye struktur.

- Jeg synes, det løser mange problemer både på den korte bane og på den lange bane. Og det er der 18 andre klubber, som også synes, siger Lars Feist.

Han har selv deltaget i diskussionerne om 2. divisions fremtid som repræsentant for Holbæk. Og selv om Holbæk havde accepteret at spille slutspillet og finde fem nedrykkere, så glæder han sig over, at der blev lyttet til de stemmer, der mente, at det ville være uretfærdigt at finde fem nedrykkere, når 10 ud af 33 kampe ikke bliver spillet.

- Selvfølgelig er det en fordel for Holbæk, men det virker som et relativt gennemtænkt forslag. Også danmarksserieholdene må være tilfredse, når de får en ekstra oprykker. Næste år kommer der så relativt mange nedrykkere, men det er en præmis, man kender fra starten, og vi får forhåbentligt lov at spille hele sæsonen, siger Lars Feist.

Han glæder sig til at komme i gang med sæsonen, som ser ud til at starte den 14. juni, hvis der som ventet bliver givet grønt lys til fodboldkampe fra den 8. juni. Og Holbæk er klar til at spille træningskamp mod Avarta allerede 8. juni.