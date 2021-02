Midtbanespilleren Magnus Sørensen udlignede til 1-1 for Holbæk i lørdagens træningskamp mod FA2000. Foto: Per Christensen

Holbæk fik udlignet i testkamp

Efter nederlag i de tre første træningskampe lykkedes det lørdag for Holbæks 2. divisionsmandskab at gå fra banen uden at tabe. På udebane fik holbækkerne udlignet til 1-1, der også blev slutresultatet i træningskampen mod 2. divisionskollegerne fra FA2000.

Værternes Tobias Hansen bragte FA2000 foran i anden halvlegs indledning, efter at Holbæk-forsvaret blundede ved et frisparksindlæg. Ganske få minutter senere fik den indskiftede midtbanespiller Magnus Sørensen udlignet - efter straffesparksappel fra Holbæks ligeledes indskiftede Christian Toftdahl og i en situation, hvor FA2000-forsvaret stoppede op for at høre, om dommeren ville fløjte for straffe.