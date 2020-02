Holbæk Cykelsport står bag det nye A-hold Team Eiland Electric Carl Ras, som i denne sæson debuterer som Danmarks måske mindste cykelhold.Foto: Hans Jørgen Johansen

Holbæk får A-hold i cykling

Lokalsport Nordvestnyt - 29. februar 2020 kl. 08:37 Af Christian Dahl Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

For første gang nogensinde får Holbæk et A-hold i cykling.

Holdet bliver funderet i Holbæk Cykelsport, men det kommer til at køre under navnet Team Eiland Electric Carl Ras. De to navnesponsorer har lavet aftale for to år.

- Det var vigtigt for os at få Eiland Electric med, da de er en trofast sponsor i hovedklubben, og Carl Ras er kendt i cykelmiljøet for at være gode til at bakke op om talentudvikling, fortæller Henrik Egholm.

Han får selv en rolle som Teammanager for holdet, der i øvrigt ledes af en styregruppe på syv mand.

Henrik Egholm har også stået i spidsen for at få holdet på plads. Det har han arbejdet med siden november, hvor ideen blev formuleret samme weekend, som Mads Pedersen blev verdensmester.

Holbæk Cykelsport har en række store talenter, hvor flere allerede sidste sæson kørte sig i A-rækken. Så på afslutningsturen til Tønder opstod ideen om at lave et decideret hold til dem.

300.000 i sponsorstøtte Den 4. december sagde Henrik Egholm ja til at stå i spidsen for projektet, og torsdag godkendte DCU både teamet og det nye tøj.

Det er lykkedes at samle 300.000 kroner i sponsorstøtte, og derfor er holdet nu klar til at tørne ud.

I første omgang er der otte ryttere på holdet. De seks var i forvejen i Holbæk Cykelsport, og to ryttere er kommet til fra ABC. De fordeler sig med fem ryttere på 21 år eller yngre krydret med tre ryttere over 30 år. Fire af dem kører allerede nu som A-ryttere, mens fire starter som B-ryttere.

- Fokus er at etablere A-rytterne og at rykke B-rytterne op i A-gruppen. Jeg håber, når sæsonen er færdig, at vi mindst har seks A-ryttere, fortæller Henrik Egholm.

31-årige Kasper Eggers er en af B-rytterne, og han kommer også til at stå for træningen, ligesom han bliver vejkaptajn for B-rytterne. Rytterne kommer i øvrigt til at træne sammen med Holbæk Cykelsport tirsdag og torsdag.

- Men de vil nogle køre nogle timer tidligere og så møde klubrytterne, fortæller Henrik Egholm.

Danmarks mindste cykelhold Han vil også gerne have nogle af Holbæk Cykelsports bedste ryttere til at køre sammen med rytterne fra Team Eiland Electric Carl Ras. For teammanageren ved godt, at han står i spidsen for Danmarks formodentligt mindste cykelhold. Men han tror på, at holdet kan blive større allerede næste sæson.

- Vi har rødder i Holbæk Cykelsport, og det er et Holbæk Cykelsport-projekt. Men hvis vi gerne vil op at være 14 ryttere, så bliver det ikke 14 Holbæk-ryttere. Men den fødekæde, vi har i gang, vil vi altid kunne hjælpe videre, siger Henrik Egholm.

Drømmen er også med tiden at komme til at køre større løb, men i første omgang er fokus udelukkende på talentudvikling.

Og budgettet rækker hele ikke til de helt store armbevægelser endnu. Holdet har blandt andet fravalgt at have en holdbil. Men her er Brdr. Clausen trådt til og låner dem gratis en bil til løbene.

Det nye team får i øvrigt god støtte fra nogle af de større navne i dansk cykling. Blandt andre fra den tidligere U19-verdensmester Jakob Egholm, søn af teammanageren, der hjælper til ved nogle af træningerne. Men også Mads Pedersen og Brian Holm er blandt støtterne.

- Vi er meget glade for, at Mads Pedersen vil hjælpe. Det bliver mest med hospitality og sponsorarbejde. Og så er hans cykelbutik Empire Cycling sponsor. Vi har fået en super-aftale, siger Henrik Egholm.

Det nye team kommer også til at køre på cykler fra Trek, som er Mads Pedersens team på worldtouren.

Små hold skal se godt ud Brian Holm er tilknyttet som en slags ambassadør, men han har alligevel fået en vis indflydelse.

- Jeg snakkede tidligt med Brian Holm, og han sagde, at når man starter et lille team, så skal man i det mindste se godt ud. Om ikke andet, så kan man blive husket for det, siger Henrik Egholm.

Han har selv stået for designet af det nye cykeltøj, som kommer til at minde om den italienske landsholdsdragt med sorte bukser og blå trøje. Og så har sponsorerne fået klar besked om, at deres reklamer kun må være hvide. Og så får både bukser og trøje det, der ligner et lille italiensk flag. Men det skal ses som en reference til Holbæk Cykelsports klubtøj, der har rød, hvid og grøn som klubfarver.