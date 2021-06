Holbæk er årets bordtennisklub

Holbæk Bordtennis Klub blev i weekenden kåret som Årets Klub, da Bordtennis Danmark holdt årsmøde. Det er et kæmpe skulderklap til en klub, der for blot få år siden næsten lå i ruiner.

Indtil for seks-otte år siden havde Holbæk Bordtennis Klub en stor og velfungerende ungdomsafdeling. Men medlemmerne begyndte at falde fra og for tre år siden var der færre end 20 seniormedlemmer - og slet ingen i ungdomsafdelingen. Men for fire år siden startede Bat60+ i Tølløse, og da mange af dem meldte sig ind i Holbæk da sportsbyen stod klar, kom der pludselig både medlemmer og kompetencer til klubben. Mange af de ældre medlemmer stillede sig til rådighed i bestyrelsesarbejdet, og så kom der også en del unge medlemmer til fra Tølløse. Det betød, at medlemstallet ved udgangen af 2019 var vokset til 147, af dem 41 ungdomsspillere. Et år senere havde klubben 198 medlemmer, heraf 78 ungdomsspillere.